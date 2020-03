Faute d’avoir reçu une prolongation de contrat qui n’ait visiblement jamais venue, Thomas Meunier a signé ailleurs.

Voilà plus d’un an que Thomas Meunier clame son envie de rester au PSG. Et que depuis un an, il explique ne pas avoir reçu de propositions… Une patience qui a visiblement eu ses limites puisque le Belge devrait s’engager, librement, avec le Borussia Dortmund.

Paris a trop tardé

Le PSG a pris tout son temps avec Thomas Meunier. Lassé d’attendre, le latéral parisien a donc fini par aller voir ailleurs. Et on peut le comprendre ! La question est de savoir si le PSG a volontairement tardé à ne rien proposer à son joueur pour pouvoir se tourner vers un nouveau joueur ou si Leonardo avait vraiment l’intention de dégainer en fin de saison ? L’histoire ne le dira sûrement pas…