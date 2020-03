Sollicité par l’OM, Paul Aldridge devrait être un acteur précieux pour le mercato d’été qui arrive.

Pour l’aider à faire de bonnes affaires dans le marché anglais, Jacques-Henri Eyraud a fait appel à un homme : Paul Aldridge. Spécialiste des transferts en Premier League, cet intermédiaire de luxe a pour mission de piloter les négociations à venir outre-Manche pour Florian Thauvin et Morgan Sanson, notamment.

A lui de jouer

Critiqué par André Villas-Boas, qui voit un choix plus que maladroit à l’endroit d’Andoni Zubizarreta, dont il est très proche, Paul Aldridge va prochainement entrer en action et montrer l’étendue de sa valeur. C’est lui qui va notamment devoir réaliser un petit miracle en récupérant plus de 30 millions d’euros sur Morgan Sanson. Un transfert pour sauver les finances marseillaises, mal en point…