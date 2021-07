Sur la short-list de l’OM, plusieurs cibles ne seront finalement pas retenues par Pablo Longoria et Jorge Sampaoli. Voici les noms.

Le mercato ne fait pas que des heureux. Et notamment lorsque les clubs courent, logiquement, plusieurs lièvres à la fois. Si un dossier bloque, il y a souvent un plan B, un plan C et même une quatrième option. A ce petit jeu, plusieurs joueurs courtisés par l’OM ne verront pas leur rêve se réaliser cet été.

Des talents de Ligue 1 principalement

C’est le cas de Fabien Centonze, latéral du FC Metz. Chassé par l’OM depuis l’été dernier, il est trop cher puisque Metz réclame 10 millions d’euros. Même chose pour Angelo Fulgini. Angers ne veut pas entendre parler d’un montant inférieur à 15 millions d’euros… Trop cher lui-aussi, Jérémie Boga ne fait plus partie des plans marseillais. Quant à Kevin Gameiro (Valence), Francis Coquelin (Villarreal) ou Samuel Umtiti (FC Barcelone), c’est également de l’histoire ancienne.