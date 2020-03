Selon les informations de Goal, le transfert de Kylian Mbappé commence à être évoqué du côté du PSG.

Au sortir d’une qualification pleine d’émotion et de joie en Ligue des Champions, le PSG ne peut mettre de côté la réalité et l’avenir proche de ses joueurs. Et notamment de sa star, Kylian Mbappé. Le Français repousse, depuis plusieurs mois, les discussions pour prolonger son contrat. Et Leonardo commence à cheminer…

S’il ne prolonge pas…

D’après les informations de Goal, le PSG serait en train de mûrir sa réflexion autour de Kylian Mbappé. Pour Leonardo, il est clair que s’il ne prolonge pas d’ici cet été, Paris n’aura pas le choix : il faudra le vendre. Avec un contrat qui se termine en juin 2022, Mbappé vaut encore de l’or mais beaucoup moins s’il ne prolonge pas avant la fin de l’été prochain.