Le FC Barcelone envisage de prolonger son gardien de but, André Ter-Stegen. Et les Catalans ne veulent pas faire les choses à moitié.

Si la prolongation de contrat de Leo Messi fait partie des priorités du FC Barcelone, ces derniers jours, c’est celle d’André Ter-Stegen qui est sur le feu. Le gardien de but allemand est exceptionnel depuis plusieurs saisons et le Barça souhaite verrouiller son avenir.

Jusqu’en… 2027 ?

Les discussions se poursuivent entre le Barça et les représentants de Ter-Stegen. Mais il est question d’un contrat hors-norme pour le portier blaugrana. En effet, le coéquipier de Leo Messi et Antoine Griezmann pourrait s’engager sur un bail courant jusqu’en… 2027 ! Un contrat très longue durée, du jamais vu dans le football pour un gardien de but.