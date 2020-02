Le PSG est en pleine interrogation vis-à-vis d’une star qui coûte cher. Mais qui est diablement performante…

Pour prolonger Neymar et Mbappé, le PSG est disposé à faire des efforts financiers. Mais pour cela, Leonardo va devoir faire quelques économies car le vestiaire dispose déjà d’une masse salariale importante. Encore plus après les prolongations de Marquinhos et Verratti…

Ciao Thiago Silva ?

Pour se donner de l’air, le PSG pourrait ainsi dire au revoir à Thiago Silva. Avec 12 millions d’euros de salaire annuel, O Monstro pèse lourd. Sa fin de contrat en juin 2020 est la perspective d’un départ, libre, à la fin de la saison. Paris ferait une belle économie. Mais comment laisser partir un joueur performant, qui affiche un niveau de jeu canon ? Grande question…