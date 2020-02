Leo Messi discute activement d’une prolongation de contrat avec le FC Barcelone. Mais l’Argentin garde une certaine rancœur envers ses dirigeants.

Le FC Barcelone et Leo Messi sont en pleine discussion depuis plusieurs mois. Ensemble, les deux parties tentent de dessiner les contours du prochain (et sûrement dernier) contrat de la star argentine. Mais les négociations trainent en longueur.

Marqué par le départ de Neymar

Leo Messi se montre très exigeant avec le FC Barcelone. Et pour cause. Il n’a pas totalement digéré le départ de son ami Neymar, à l’été 2017. L’Argentin tient ses dirigeants comme responsable et souhaite donc éviter de nouvelles déconvenues pour la suite des aventures. Voilà pourquoi les discussions avancent très lentement.