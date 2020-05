Le PSG tente de faire prolonger Kylian Mbappé mais le Français reste sur ses positions et refuse pour obtenir un bon de sortie dans un an.

L’Emir du Qatar a passé consigne à Leonardo de tout faire prolonger Neymar et Mbappé. Deux dossiers pris à bras le corps par le Brésilien. Et s’il semble en mesure de pouvoir convaincre Neymar, c’est beaucoup plus complexe pour Mbappé…

Mbappé a une stratégie

Mbappé refuse de prolonger son contrat. Car il sait que dans un an, Paris n’aura pas le choix de le laisser partir. Le PSG ne prendra jamais le risque de laisser libre un tel joueur. Malgré l’instance des dirigeants qataris et de Leonardo, Mbappé résiste et campe sur ses positions. Sa volonté de rejoindre Zidane semble plus forte que tout.