Le FC Barcelone souhaite voir partir plusieurs joueurs de son effectif et notamment Ousmane Dembele. Mais le Français refuse catégoriquement.

Lassé par ses blessures à répétition, sa fragilité et son manque de rigueur, le Barça ne souhaite plus poursuivre avec Ousmane Dembele. D’autant que l’arrivée de Lautaro Martinez se précise et qu’il faut faire de la place (et entrer de l’argent…). Mais le Français n’a pas du tout envie de partir.

La Juventus ? Il n’en veut pas

Courtisé un peu partout en Europe, Ousmane Dembele refuse de partir. Même à la Juventus, qui songe à un échange Dembele – Pjanic, le champion du monde dit non. Ses dirigeants ont beau faire le forcing pour qu’il parte, l’international français s’accroche et fait bloc. Pas sûr que le Barça réussisse à le convaincre…