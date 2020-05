Après l’avoir totalement relancé à Nice, Claude Puel espère attirer Hatem Ben Arfa à l’ASSE cet été.

Faute d’avoir trouvé un club à l’été 2019, Hatem Ben Arfa a dû attendre le mercato d’hiver pour signer en Espagne, au Real Valladolid. Malheureusement, le Français n’a pas eu le temps de se montrer, le Coronavirus a été plus rapide que lui… Mais Ben Arfa intéresse et fascine toujours autant.

L’ASSE sur le coup ?

D’après les informations livrées par 10 Sport, Claude Puel et l’ASSE sont sur lui : « Selon nos informations, Puel aurait notamment dans l’idée de relancer Hatem Ben Arfa. Le coach avait su gérer Ben Arfa lors de leur collaboration à Nice en 2015/2016, ce qui avait correspondu à la dernière grande période du joueur. Il semble convaincu de pouvoir le relancer une nouvelle fois. Il pourrait prochainement amorcer des contacts. Financièrement, Ben Arfa étant libre en juin, l’opération pourrait ne pas être trop onéreuse, surtout si contractuellement, une formule progressive est mise en place. Claude Puel semble en l’état convaincu de la validité du projet, même s’il contrevient à sa volonté première de rajeunir l’effectif. Pour autant, il n’est pas certain qu’au sein de la direction stéphanoise, on soit aussi convaincu que l’entraîneur sur le bienfondé d’une telle opération… » Un nouveau come-back au programme pour l’enfant terriblement doué du football français ?