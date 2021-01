Depuis des mois, Mauro Icardi n’est que l’ombre de lui-même. Visiblement, sa relation détestable avec Tuchel est passée par là.

Blessé, Mauro Icardi n’a pas joué depuis le début de la saison. On ne le reverra qu’en 2021 après près de 6 mois d’absence. Une convalescence qui laisse perplexe. Entre blessures physiques et problèmes moraux, l’Argentin inquiète de plus en plus.

Tuchel l’a plombé

Le Parisien rapporte en effet que Mauro Icardi n’est pas uniquement souffrant de pépins physiques. L’Argentin a été touché psychologiquement par la fin de saison 2019-2020. Mis de côté durant la fin du parcours en Ligue des Champions, Icardi a mal vécu ce choix de Tuchel, avec qui le courant ne passait plus du tout. Plombé par Tuchel, il tente de revenir petit à petit. Mais son hygiène de vie – et ses barbecues à répétition – ne l’aide pas. Avec Neymar, Mbappé, Di Maria et Kean en pleine bourre, il lui sera difficile de remonter la pente.