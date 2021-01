Recruté pour devenir le patron du milieu de terrain de l’OM, Kevin Strootman ne donne pas satisfaction. Et sa revente est impossible. Explication.

En investissant 25 millions d’euros sur Kevin Strootman, l’OM pensait faire un gros coup. Un très gros coup, même. Homme de base de l’AS Roma, le Hollandais a fait partie des meilleurs joueurs de Serie A pendant près de cinq saisons. Mais le coup de maître n’a pas eu lieu.

Fatigué, fragile et… très cher

C’est un Kevin Strootman fatigué et fragile qui est arrivé à l’OM. Des genoux qui couinent et l’empêchent d’être rayonnant. Et surtout, un salaire monstrueux pour plomber son aventure marseillaise. La Provence rapporte que c’est au-delà de 500 000 euros par mois… A ce tarif, et ce niveau de fraîcheur, on comprend mieux pourquoi l’OM n’a pas réussi à le revendre ces derniers mois.