Le PSG semble avoir besoin d’une grosse vente pour pouvoir financer un recrutement offensif. Les destins de Kean et Icardi apparaissent liés…

Leonardo a commencé son mercato avec les joueurs libres de tout contrat. Et Paris va faire deux magnifiques avec Wijnaldum et Donnarumma. Pour la suite, le PSG a besoin de vendre un gros joueur afin d’avoir des moyens importants.

Kean en salle d’attente

Touché par le Covid, le PSG souhaite en effet faire entrer de l’argent avant d’envisager des dépenses. Et notamment en attaque, où Moise Kean veut rester. En salle d’attente, l’Italien doit voir Paris vendre pour pouvoir signer. Un contexte dans lequel on retrouve naturellement Mauro Icardi, candidat au départ. Si Icardi parvient à partir, contre un chèque supérieur à 50 millions d’euros, le deal se débloquera avec Kean (qui coûtera entre 35 et 40 millions d’euros).