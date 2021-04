Sur le départ, Mauro Icardi pourrait servir de monnaie d’échange et ainsi permettre au PSG de récupérer un super joueur.

Mauro Icardi et sa compagne, qui est aussi son agent, préparent le mercato d’été avec envie. Le couple aimerait retrouver la Serie A après de belles années à l’Inter Milan. Mais pour cela, le PSG souhaite s’y retrouver également. Et Leonardo a une idée bien précise.

Icardi contre Dybala ?

Pour permettre à Icardi de filer en Italie, le PSG pourrait combiner avec la Juventus. La Vieille Dame aimerait bien faire venir Icardi et serait prête, pour cela, à laisser filer l’un de ses attaquants. Et qui d’autre que Paulo Dybala pour séduire Leonardo ? Le Brésilien adore Dybala depuis toujours et rêve de le faire venir à Paris. Un échange XXL qui pourrait contenter tout le monde.