Prêté au Genoa, Kevin Strootman semble vouloir rester là-bas. Et l’OM pourrait l’y aider.

Après avoir dépensé 25 millions d’euros pour son transfert, l’OM ne sait plus vraiment quoi faire avec Kevin Strootman. Mais une opportunité pourrait être saisie par Pablo Longoria, cet été.

Un départ à tout prix

Pour économiser son salaire XXL de 500 000 euros par mois, l’OM pourrait faire le choix de le libérer de son contrat. Un geste fort qui pourrait lui permettre de signer libre, définitivement, au Genoa. Strootman se sent bien là-bas et veut rester, si le club se maintient en Serie A. Impossible pour le Genoa de payer transfert et salaire. Si l’OM le libère, le dossier deviendra plus « simple » pour tout le monde.