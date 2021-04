Les dirigeants du PSG et de la Juventus négocient un échange majeur.

Le Paris Saint-Germain et la Juventus négocient actuellement un très gros transfert. Selon la presse spécialisée, le club turinois voudrait récupérer Mauro Icardi. Et le PSG aimerait faire signer Paulo Dybala. Alors qu’Icardi voudrait retourner en Italie et que Dybala refuse de prolonger son contrat, un accord entre les deux clubs pourrait être trouvé.

Icardi à Turin, Dybala à Paris ?

Sous contrat jusqu’en 2022 avec la Juventus, Dybala joue la montre depuis trop longtemps selon ses dirigeants. Et alors que Leonardo adore ce joueur, et que le PSG le courtise depuis plusieurs années, le club de la capitale pourrait enfin le récupérer. Quant à Icardi, Leonardo lui préfère Moise Kean.