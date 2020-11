Prêté à l’OM, Leonardo Balerdi dispose d’une option d’achat pour être transféré définitivement. Mais son avenir est dépendant d’une condition.

Bonne pioche pour l’OM ? A priori, oui. L’Argentin Leonardo Balerdi semble être le grand espoir aperçu au Borussia Dortmund. Et même s’il a encore du chemin à faire pour devenir un grand, il semble avoir toutes les qualités pour exploser au plus haut-niveau et devenir quelqu’un d’important à Marseille.

Il faut un départ

Avec une option d’achat fixée à 15 millions d’euros, Balerdi ne pourra être acheté par l’OM qu’en cas de départ. Une vente de Caleta-Car ou Kamara, à très bon prix, pourrait permettre aux dirigeants de verrouiller l’avenir de Balerdi. Sans vente, ça sera compliqué.