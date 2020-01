Positionné sur Christian Eriksen, le PSG a encore un petit espoir de récupérer le milieu de terrain de Tottenham.

Christian Eriksen discute avec l’Inter Milan et le PSG. Mais le Danois semble avoir une préférence pour l’Inter et une arrivée en juin prochain, libre de tout contrat. Mais du côté de Tottenham, on pousse pour un transfert en janvier.

Paris a une chance

Pour un transfert en janvier, Tottenham veut 20 millions d’euros. Du côté de l’Inter Milan, on indique pouvoir dépenser 10 millions d’euros et pas plus. Un écart qui gèle, pour le moment, le dossier. Une brèche dans laquelle Leonardo et le PSG pourraient s’engoufrer.