Sur la piste de Christian Eriksen, le PSG voit l’Inter Milan s’activer pour son successeur. Le dossier sent très bon.

Antonio Conte ne compte plus sur Christian Eriksen. Le milieu de terrain danois n’est pas dans les petits papiers du coach de l’Inter Milan et son départ se précise très clairement pour janvier. Le PSG est sur le coup et l’affaire prend de plus en plus corps.

Papu Gomez arrive

En effet, du côté de l’Inter Milan, on prépare déjà la succession d’Eriksen. Tuttosport révèle que l’Inter Milan et l’Atalanta ont trouvé un accord pour le transfert de Papu Gomez. L’Argentin pourrait débarquer contre un chèque de 10 millions d’euros, précipitant un peu plus le départ d’Eriksen. Paris peut compter sur Pochettino, qui a révélé Eriksen à Tottenham, pour faire la différence.