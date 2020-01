Courtisé par le FC Barcelone pour succéder à Ernesto Valverde, Mauricio Pochettino aurait refusé le poste.

Le FC Barcelone a décidé de se séparer d’Ernesto Valverde. L’élimination en Coupe du Roi a été de trop pour les dirigeants. Et pour succéder à l’Espagnol, le Barça a songé au profil de Mauricio Pochettino, libre depuis son départ de Tottenham.

Le profil parfait

Technicien très en vogue, Argentin et libre : Mauricio Pochettino était l’entraîneur parfait pour le FC Barcelone ! Mais il aurait refusé de prendre ce Barça, en cours de saison. Dire non au FC Barcelone et à Leo Messi, il fallait oser. Pochettino l’a fait.