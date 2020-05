Sous contrat avec le PSG jusqu’en 2021, Julian Draxler ne souhaite pas quitter le club cet été. Avec une stratégie en tête ?

Julian Draxler ne fait plus partie des plans du PSG. Thomas Tuchel comme Leonardo n’ont plus le désir de le conserver et espèrent le voir partir lors du prochain mercato estival. Problème : le joueur ne veut pas partir…

Libre dans un an

Si Julian Draxler ne souhaite pas quitter le PSG, c’est d’abord parce qu’il se sent bien à Paris. L’effectif et le projet lui plaisent, tout comme son confortable salaire. De plus, stratégiquement, l’Allemand pense aussi à son prochain statut de joueur libre. Dans un an, il pourra signer où il veut, avec la prime qui va avec…