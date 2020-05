Marqué au fer rouge par le passage de Cristiano Ronaldo au Real Madrid, Vinicius Junior veut clairement suivre les traces de CR7.

Vinicius Junior n’a pas eu la chance de côtoyer Cristiano Ronaldo au Real Madrid. Si CR7 était au club lorsque le Brésilien a signé, à l’été 2017, le Portugais est parti au moment où la perle de Flamengo a fini par arriver, un an plus tard.

En mode CR7

Pour autant, Vinicius Junior veut suivre les pas de Cristiano Ronaldo. Et pour cela, le Brésilien aurait adopté les mêmes méthodes de travail que le Portugais. Un staff à sa disposition (cuisinier, préparateur physique, kiné…) et des séances de travail en plus des entraînements. En mode CR7, Vinicius Junior espère pouvoir devenir la même machine à marquer des buts que son idole. Il a le talent pour. A voir s’il réussira à tenir la même exigence au quotidien, pendant 15 ans…