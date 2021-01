Mino Raiola a une préférence claire pour l’avenir de son joueur, Erling Haaland.

Impressionnant depuis ses débuts au plus haut niveau, Erling Haaland devrait être l’une des grosses attractions de la prochaine intersaison. Florentino Pérez, le président du Real souhaite le recruter et former un duo de choc avec Kylian Mbappé.

Direction le Barça ?

Mais Mino Raiola semble avoir d’autres plans en tête pour son protégé. En effet, selon la presse spécialisée, il souhaite envoyer son joueur au Barça. Raiola pousserait pour que le buteur du Borussia Dortmund rejoigne la Catalogne et non la capitale espagnole.