Si son bilan semble excellent depuis son arrivée à l’OM, Pablo Longoria a tout de même une casserole à son compte.

Méconnu du football français, Pablo Longoria a débarqué à l’OM sans véritable étiquette. Et l’Espagnol n’a pas mis de temps à se faire un nom sur la Canebière. Discret à son arrivée, il a parfaitement géré son premier mercato hivernal. Au point de voir son importance grandir à l’OM, où il est désormais président.

Ntcham, c’est non

Sa gestion de l’effectif, avec un gros dégraissage hivernal, et des recrues qui trouvent parfaitement leurs marques (Lirola, Balerdi, Luis Henrique, Milik) permettent à Longoria d’avoir du crédit à présent. Mais difficile de détourner les yeux d’un dossier qui n’a pas fonctionné et qui a causé du tort au club : Olivier Ntcham. C’est l’arrivée de ce joueur qui a déclenché le départ de Villas-Boas (qui ne voulait pas de lui). Transparent, il devrait poursuivre sa carrière en… Grèce. Libéré de son contrat par le Celtic Glasgow, qui ne veut plus de lui.