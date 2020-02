En prolongeant Marquinhos et Verratti, le PSG a sorti le chéquier. Et ça pèse désormais à la fin du mois.

Pour conserver Marquinhos et Verratti, Paris a fait un effort financier. Des salaires largement revus à la hausse pour le Brésilien et l’Italien, très appréciés au club et par les supporters. Deux nouveaux poids lourds du vestiaire, au sens propre comme au figuré.

Une masse salariale qui grossit

Avec les salaires de Marquinhos et Verratti, Paris a deux nouveaux mastodontes sur la fiche de paie. Leonardo doit le prendre en compte et ainsi alléger l’effectif de quelques hauts salaires. Ainsi, Cavani, Thiago Silva ou encore Choupo-Moting ne devraient pas faire de vieux os l’été prochain…