Les mouvements du dernier été ont permis au PSG de faire le ménage dans le vestiaire et de voir de nouvelles personnalités s’affirmer.

Tous les observateurs sont unanimes, il s’est passé quelque chose au PSG. Le collectif se voit, tout comme la bonne humeur et l’envie de jouer ensemble. Les changements les plus visibles sont certainement ceux de Neymar, Di Maria et Mbappé, capables de défendre et d’apporter leur contribution aux tâches collectives. Mais en coulisses, aussi, il y a du changement.

Marquinhos et Verratti aux manettes

Selon RMC Sport, deux personnalités de l’effectif ont réellement émergé ces derniers mois. Il s’agit de Marquinhos et de Marco Verratti. Si le PSG vient de les prolonger, ce n’est pas un hasard… Depuis le départ de Dani Alvès, ils ont pu prendre de l’importance et impulser un nouvel élan. De très bon augure pour la suite !