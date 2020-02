Après avoir dépensé un gros chèque sur Rémi Oudin, Bordeaux continue d’explore le marché français.

Suivi depuis plus d’un an, Rémi Oudin a fini par être recruté par Bordeaux. Un dossier du mercato hivernal, que l’on pensait difficile à boucler pour les Girondins, faute d’en avoir les moyens. Mais les nouveaux dirigeants l’ont fait, pour le plus grand bonheur des supporters.

Un œil sur Mollet

Toujours en Ligue 1, Bordeaux s’intéresse désormais à un autre milieu de terrain : Florent Mollet. Excellent avec Montpellier, il est suivi par Lyon, Rennes et plusieurs écuries en Espagne. Bordeaux serait un joli tremplin dans sa carrière après avoir connu Metz et le MHSC.