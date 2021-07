Entraîneur de caractère, Sampaoli souhaite recruter un cadre d’expérience pour prendre le leadership de son groupe. Et il l’a trouvé.

Avec Sampaoli, l’OM a trouvé un entraîneur à sang chaud ! Et l’équipe qu’il conduit est imprégnée de cette grinta, de ce mental hors du commun. Et pour que son message passe encore plus la saison prochaine, l’Argentin souhaite l’arrivée d’un taulier, d’expérience et de caractère.

Vidal trop cher

Arturo Vidal était le candidat idéal. Mais son salaire XXL est hors de portée de l’OM. Alors, depuis plusieurs jours, Jorge Sampaoli tente de convaincre un certain David Luiz. Libre de tout contrat, le Brésilien est un joueur avec un palmarès, une force mentale et des qualités techniques parfaites pour l’OM. C’est surtout un aboyeur, un homme de vestiaire. Aux côtés d’Alvaro Gonzalez, le duo aurait fière allure !