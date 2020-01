Chassé par le Real Madrid depuis plus de 6 mois, Donny Van de Beek va rejoindre Zinedine Zidane en juin.

Après l’extraordinaire saison de l’Ajax en 2018-2019, plusieurs talents ont eu un bon de sortie. Frenkie de Jong et Matthijs de Ligt ont ainsi pu aller rejoindre de très grosses cylindrées européennes. Mais d’autres, comme Ziyech et Van de Beek, ont dû patienter. Et pour ce dernier, ce n’est plus qu’une question de temps…

Tout est calé avec le Real Madrid

D’après Marca, le transfert de Van de Beek est acté. Un accord a été trouvé entre le Real Madrid et l’Ajax Amsterdam pour un transfert à 55 millions d’euros. Une opération qui sera officialisée d’ici la fin de la saison, pour une arrivée en juin.