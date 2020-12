De nouveau sur le départ, Morgan Sanson pourrait quitter l’OM dans les prochains jours pour la Premier League.

Candidat au départ depuis deux saisons, Morgan Sanson est la cible des clubs anglais. Le milieu de terrain de l’OM est sur les tablettes de West Ham, Crystal Palace, Newcastle, Wolverhampton ou encore Fulham. Une bataille dantesque qui pourrait connaître son épilogue.

L’OM a reçu une offre

En effet, un club anglais aurait transmis une offre à l’OM pour Morgan Sanson. Reçue la semaine dernière, elle aurait été validée par les dirigeants marseillais. Il ne manque que le feu vert de Morgan Sanson (et un accord salarial entre le joueur et le club anglais) pour que le dossier soit bouclé. Une histoire de jours et peut-être même d’heures…