Si le PSG n’aura pas de grande marge de manœuvre l’été prochain pour Kylian Mbappé, les Qataris pourraient tenter de sortir gagnant d’un deal historique.

Avec un an de contrat en main, Kylian Mbappé aura une position de force en juin prochain. Si le Français décide de partir, il aura tout loisir de le faire. Le PSG ne prendra jamais le risque de lui dire non pour le voir quitter le club, libre de tout contrat, en juin 2022. Mais Paris a toutefois de la ressource pour sortir « gagnant » de cette affaire.

Récupérer Vinicius

Avec la crise du Covid 19, les clubs n’ont plus de trésorerie XXL. Même pour s’offrir Mbappé, Zidane sera un peu court pour dépenser les 150 à 200 millions d’euros. Pour contourner cela, le PSG pourrait ainsi demander une grosse somme d’argent (100 millions d’euros) et ajouter des joueurs de l’effectif merengue. A commencer par Vinicius Junior, que Leonardo et Doha aiment beaucoup. Isco, Varane ou encore Marcelo pourraient également avoir des profils intéressants pour ce deal.