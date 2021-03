La vente de Kylian Mbappé pourrait permettre au PSG de renflouer ses caisses et de passer à l’action auprès de trois joueurs clés pour l’avenir du club.

Le PSG est suspendu aux lèvres de Kylian Mbappé. Le Français doit indiquer à ses dirigeants s’il souhaite rester ou partir. Son verdict est attendu pour le début du mois d’avril et Leonardo a bon espoir de le convaincre. Mais l’éventualité d’un départ n’a pas que des mauvais côtés pour le PSG…

Un renfort de poids par ligne

En vendant Mbappé, le PSG peut espérer récupérer 150 millions d’euros. Une somme parfaite pour investir lors du prochain mercato d’hiver, en plus de l’enveloppe initialement prévue (plus de 50 millions d’euros). Pour signer le successeur de Mbappé, un budget de 100 millions d’euros. Paulo Dybala (Juventus) ou Erling Haaland (Borussia Dortmund) peuvent signer à ce prix. Au milieu du terrain, un montant de 60 millions d’euros suffirait à convaincre Tottenham de lâcher Dele Alli ou Manchester United de laisser partir Paul Pogba (avec quelques bonus en plus pour le Français). En défense, Paris a besoin d’un latéral droit. Hector Bellerin peut venir pour 20 à 25 millions d’euros. Avec la vente de Mbappé, Paris peut s’offrir un nouveau noyau dur pour son effectif. Haaland, Pogba, Bellerin : c’est du solide !