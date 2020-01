Toutes les sources, françaises et espagnoles, sont formelles : Edinson Cavani va bien quitter le PSG pour l’Atletico.

Double buteur en Coupe de France, Edinson Cavani retrouve des couleurs avec le PSG. Lui qui ne joue plus vraiment depuis l’arrivée de Mauro Icardi a apprécié de faire à nouveau trembler les filets. Mais son avenir avec Paris semble bientôt prendre fin.

Un accord avec l’Atletico

Marca, RMC, El Chiringuito ou encore L’Equipe : tous les médias français et européens confirment la tendance : Edinson Cavani va quitter le PSG. Un accord aurait été trouvé entre El Matador et l’Atletico pour une arrivée en juin prochain. Libre de tout contrat, Cavani va pouvoir rejoindre Diego Simeone et vivre un dernier challenge croustillant en Liga.