Le FC Nantes fait partie des clubs intéressés par Bryan Dabo, actuellement à la Fiorentina.

Plusieurs clubs de Ligue 1 sont actuellement positionnés sur Bryan Dabo. Sous contrat avec la Fiorentina, le polyvalent milieu de terrain n’est pas contre un retour en France. Parmi les clubs les plus intéressés, on retrouve Brest, Toulouse et Nantes.

Nantes a une chance

Le flou qui règne à Toulouse écarte naturellement le TFC de la course. Clairement, le FC Nantes a une chance pour Bryan Dabo, qui n’a pas disputé le moindre match cette saison mais qui sort d’un excellent exercice 2018-2019. Gourcuff pourrait tenir sa première recrue. La Fiorentina semble vouloir s’en séparer.