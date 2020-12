Avec un contrat qui se termine en juin prochain et un vestiaire qui ne croit plus en lui, Thomas Tuchel voit son aventure au PSG se terminer semaine après semaine.

Les carottes sont cuites pour Thomas Tuchel ? Ca en prend dangereusement le chemin, oui… L’entraîneur du PSG se retrouve dans une situation compliquée et les chances de voir la tendance s’inverser sont quasi nulles.

Clap de fin

Sous contrat jusqu’en juin 2021, Thomas Tuchel n’a reçu aucune offre pour prolonger. Et Paris ne lui proposera rien. L’objectif de Leonardo est clairement de tourner la page et d’installer un nouveau coach. De plus, le vestiaire perd progressivement confiance. Les choix du début de saison (Marquinhos au milieu, Danilo en défense…) ne sont pas acceptés et la greffe ne prend plus. Le clap de fin devient une évidence, Thomas Tuchel peut déjà faire ses adieux à Paris.