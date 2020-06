Le PSG, qui n’aura pas de grands moyens cet été, ne pourra malheureusement pas se positionner pour ce milieu de terrain brillant de Serie A.

Les finances du PSG ne seront pas extensibles cet été. Comme tous les clubs, Paris est touché par la crise. Et Leonardo souhaite concentrer son investissement sur les nouveaux contrats de Neymar et Mbappé. Le reste du budget sera pour deux latéraux, un attaquant et, s’il reste un peu d’argent, un milieu de terrain.

Fabian Ruiz, trop gros poisson

Sur la piste de Fabian Ruiz, le métronome de Naples, Leonardo ne pourra malheureusement rien faire pour le récupérer. Le crack espagnol est trop cher pour que Paris puisse envisager quoi que ce soit. Courtisé par Zidane, également, Fabian Ruiz vaut au moins 60 millions d’euros. Deux fois plus que ce que le PSG pourra mettre à ce poste.