L’entraîneur du LOSC pourrait sérieusement s’interroger au cours des prochaines semaines.

Alors que Luis Campos voudrait déjà quitter le LOSC, Christophe Galtier pourrait rapidement recevoir une autre mauvaise nouvelle. Selon la presse italienne, Naples a lancé les grandes manœuvres pour Victor Osimhen. Et l’attaquant du LOSC serait intéressé par un transfert vers le club italien.

Osimhen à Naples ?

Cela pourrait bien être le départ de trop pour Galtier qui pourrait à force se demander quelle direction va prendre le projet lillois. Alors que la politique du club repose sur la vente de joueurs, Lille pourrait perdre plus de joueurs que prévu cet été à cause de la crise liée au coronavirus. Et si dans le même temps Campos plie aussi bagage…