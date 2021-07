En refusant de prolonger son contrat, Kylian Mbappé bouleverse les plans du PSG. Leonardo va devoir s’adapter.

Le PSG attend le verdict de Kylian Mbappé depuis plusieurs mois. Et visiblement, l’attaquant parisien n’a pas envie de donner suite aux propositions de son club… L’Equipe a indiqué que le Français souhaitait aller au bout de son contrat (juin 2022) pour ensuite partir, librement.

Paris doit réagir

Avec cette décision (qui n’est pas officielle, toutefois), le PSG voit son été chamboulé. Leonardo n’avait pas prévu un tel scénario, encore moins après le super recrutement opéré depuis un mois (Wijnaldum, Donnarumma, Hakimi et Sergio Ramos). Si Mbappé veut partir, il va falloir signer un gros poisson dès cet été. Et organiser le départ du Français, au risque de le voir partir pour zéro dans un an.