Dans la crise profonde qui frappe le FC Barcelone, le club pourrait perdre de nombreux joueurs. Même ses plus grandes stars ?

Après avoir viré Sétien et Abidal, le FC Barcelone pourrait connaître un été encore plus agité du côté de son vestiaire. En effet, les problèmes de masse salariale et la crise ambiante incitent les dirigeants à faire le ménage. Mais est-ce que les stars du club seront concernées, alors que des rumeurs entourent Busquets, Suarez et même Leo Messi ?

Ils vont tous rester

Courtisé en MLS et au Moyen-Orient, Luis Suarez est celui qui pourrait être le plus proche d’un départ. Mais visiblement, Leo Messi s’y oppose. L’Argentin, qui va grassement négocier sa prolongation de contrat, fera tout pour que son pote reste. Quant à Sergio Busquets, son agent a déjà confirmé qu’il n’irait nulle part.