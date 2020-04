Si Paul Pogba choisit de quitter Manchester United, il va devoir faire un choix cornélien entre deux légendes du football.

Manchester United fait le forcing pour convaincre Paul Pogba de rester. Ça ne sera pas simple car Mino Raiola, son agent, s’active pour organiser un nouveau transfert… Et les pistes prestigieuses pourraient plaire au Français, auteur de prestations très décevantes depuis son titre de champion du monde avec l’équipe de France.

Le choix du cœur

D’un côté, Paul Pogba peut réaliser son rêve d’être entraîné par la légende, Zinedine Zidane. Et de porter les couleurs d’un club mythique, par la même occasion… De l’autre, il y a la perspective de retrouver la Juventus, ce club qui l’a porté au sommet. Et dans lequel joue désormais un certain Cristiano Ronaldo, qu’il admire également. Le choix du cœur, dans chaque cas…