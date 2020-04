Dans le dossier Tonali, Marco Verratti pourrait jouer un grand rôle et convaincre la pépite du football italien de signer au PSG.

En recrutant Marco Verratti en deuxième division italienne, le PSG a réalisé l’une des plus belles opérations de l’ère QSI. Considéré comme l’un des meilleurs joueurs au monde à son poste, l’Italie rayonne, même s’il pourrait être bien plus constant et décisif dans les grands rendez-vous.

La clé du dossier Tonali

Depuis plusieurs mois, le PSG a identifié l’un de ses successeurs naturels. Un certain Sandro Tonali, 19 ans, étourdissant avec Brescia. Un dossier dans lequel Marco Verratti pourrait jouer un rôle capital. En servant d’intermédiaire de luxe mais aussi et surtout en convaincant son compatriote de venir à Paris. La promesse de prendre sa succession au PSG reste un bel argument. L’assurance de gagner son salaire dans quelques années aussi…