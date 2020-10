Les dirigeants du PSG vont devoir faire un choix entre leur directeur sportif et leur entraîneur.

Le torchon brûle entre Leonardo et Thomas Tuchel. Depuis la fin du mercato, les deux hommes forts du secteur sportif parisien ne s’adresseraient plus la parole. Le coach allemand reproche à Leonardo de ne pas l’avoir écouté au moment de composer l’effectif parisien.

Tuchel ou Leonardo

Quant à Leonardo, il n’est pas le grand fan de Tuchel et voudrait le remplacer le plus vite possible. La situation ne pourra pas durer. Entre les deux, Doha va devoir faire un choix radical. Soit Tuchel reste, soit Leonardo reste. Mais les deux ne peuvent plus collaborer.