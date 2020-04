La prolongation de Kylian Mbappé pourrait bien être le contrat le plus important de l’ère qatarie.

Si les signaux sont positifs quant à la présence de Kylian Mbappé au PSG la saison prochaine, les échos sont moins optimistes autour d’une prolongation de contrat. Le champion du monde n’ouvre pour le moment pas la porte des discussions et campe sur ses positions : pas de prolongation, on reste sur le contrat actuel (juin 2022).

Un enjeu colossal

Mais pour le PSG, cette prolongation de contrat est presque vitale. Kylian Mbappé est l’un des meilleurs joueurs au monde et quand Leo Messi et Cristiano Ronaldo arrêteront, il sera difficile de trouver meilleur que lui. Sa signature est un enjeu majeur et les Parisiens ne peuvent se permettre de le perdre, cet été ou dans un an. Sur le terrain comme en dehors, cette perle du football peut transcender n’importe quel match et incarner comme personne le projet des Qataris.