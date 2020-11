Après avoir fait le choix de rester l’été, André Villas-Boas pourrait être partant pour un nouveau contrat avec l’OM.

Après le départ surprise d’Andoni Zubizarreta, l’OM craignait de voir son ami, André Villas-Boas, quitter le club. Après réflexion, le Portugais a décidé de rester et de poursuivre avec l’équipe qu’il a ramené en Ligue des Champions. Sous contrat jusqu’en juin 2021, AVB se plaît beaucoup à Marseille.

D’accord pour rempiler ?

Si André Villas-Boas a plusieurs fois répété que l’OM serait certainement son dernier challenge sportif, il semble de plus en plus tenté par l’idée de poursuivre sa mission phocéenne. Si l’OM le veut, il pourrait ainsi prolonger son contrat pour une à deux saisons de plus. C’est une tendance qui a déjà du corps en coulisses…