Pisté par l’OM, Faouzi Ghoulam peut compter sur un soutien de luxe pour que sa venue à Marseille devienne possible.

La piste la plus chaude du mercato de l’OM n’est autre que Faouzi Ghoulam. Le latéral gauche n’est plus incontournable à Naples et son prêt serait dans les tuyaux. Le nouvel entraîneur, Gennaro Gattuso, doit trancher mais il y a de fortes chances que Ghoulam parte cet hiver.

Jorge Mendes à la manœuvre

Pour faciliter cette arrivée à l’OM, sous la forme d’un prêt, les dirigeants marseillais peuvent compter sur un intermédiaire de luxe. Il s’agit de… Jorge Mendes ! Le célèbre agent gère les intérêts de Ghoulam. Proche de son compatriote et ami, André Villas-Boas, Jorge Mendes peut naturellement pousser pour l’OM dans ce dossier. Le réseau d’AVB pourrait rendre un grand service au club.