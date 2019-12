Courtisé à l’étranger, Thomas Tuchel pourrait être tenté par un nouveau défi l’été prochain. Et le PSG espère pouvoir en profiter.

La mission de Thomas Tuchel au PSG se concentre désormais exclusivement sur la Ligue des Champions. L’Allemand doit emmener le club en demi-finale, minimum. Dans le cas contraire, ce serait un nouvel échec et son départ serait inéluctable. Mais il y a un autre scénario impliquant une porte de sortie.

Si le Bayern Munich…

Courtisé par le Bayern Munich pour prendre les rênes de l’équipe première en 2020-2021, Thomas Tuchel pourrait se laisser séduire par ce challenge. Et le PSG croiserait presque les doigts de le voir partir de lui-même, à un an de la fin de son contrat. Paris n’aurait pas d’indemnités à verser et pourrait ainsi recruter, librement, un nouveau coach.