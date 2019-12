Manchester City commence à chercher des options en cas de départ de Pep Guardiola en fin de saison.

On parle de plus en plus d’un nouveau chalenge pour la saison prochaine pour Pep Guardiola. Le technicien espagnol voudrait passer à autre chose et ne serait notamment pas contre un retour dans le championnat espagnol. Manchester City pourrait avoir du mal à le convaincre de rester et pourrait chercher d’autres solutions.

Manchester City va se battre

Ainsi, la presse anglaise commence à souffler quelques noms pour prendre la suite de Guardiola à Manchester City. L’une des pistes les plus sérieuses mène à Pochettino qui est à la recherche d’un poste depuis son départ de Tottenham. Mais Manchester City va sans doute se battre pour garder Guardiola.