D’après les médias brésiliens, Neymar aurait une petite amourette avec une chanteuse. Buzzsport vous présente Gabily.

Depuis sa séparation avec Bruna Marquezine, Neymar n’a pas retrouvé l’amour. En tout cas, pas officiellement… Si l’on en croit le média brésilien « Extra », la star auriverde aurait toutefois une petite aventure depuis maintenant 8 mois avec une chanteuse. Elle se prénomme Gabily.

Rien de sérieux ?

Neymar serait en "relation libre" depuis 8 mois avec la chanteuse brésilienne Gabily selon le média brésilien Extra pic.twitter.com/FsWs0FdaOh — FootWag (@FootWag) November 16, 2020

Chanteuse âgée de 25 ans, Gabily commence à avoir une petite notoriété au Brésil. C’est d’autant plus le cas depuis que « Extra » affirme qu’elle est en « union libre » avec Neymar… Chacun de son côté, avec la liberté qui va bien. Rien de très sérieux pour Neymar qui ne va plus aussi souvent au Brésil que par le passé. Mais le sourire et le charme de Gabily pourraient lui donner envie de revenir plus souvent…