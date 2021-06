Pris au piège par Ousmane Dembélé, qui refuse de prolonger, le Barça n’a pas le choix et doit le vendre. Même à tout petit prix.

Ousmane Dembélé tient sa vengeance. Après avoir essuyé des flots de critiques à l’encontre de son attitude désinvolte, de son manque de professionnalisme, etc… le Français répond à ses dirigeants : Non. Non, il ne veut pas prolonger. Et menace donc de partir libre, dans un an.

Le Barça doit le vendre

Un scénario impossible pour le Barça, qui a dépensé 125 millions d’euros pour son transfert. L’idée est donc de lui trouver une porte de sortie, même à petit prix. Moins de 30 millions d’euros… Une vente XXS pour récupérer un peu d’argent sur ce dossier. Dembélé se frotte les mains et regarde la Premier League avec attention.