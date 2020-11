L’attaquant marseillais doit sauter sur l’offre du Milan AC qui coche tous ses critères.

En fin de contrat du côté de l’OM, Florian Thauvin a de grandes chances de quitter le club phocéen en fin de saison. Le FC Séville et le Milan AC sont très intéressés à l’idée de le recruter et auraient déjà contacté son entourage. Et clairement, compte tenu de ses dernières prestations, notamment en Ligue des Champions, le Français ne pourra pas espérer mieux que l’offre des Lombards.

Milan, une offre parfaite pour Thauvin

Milan offre au champion du monde 2018 un beau contrat, la possibilité de rejoindre un club mythique et surtout un challenge sportif intéressant. Thauvin, qui a toujours apprécié la Serie A, ne peut pas espérer voir débarquer un meilleur club. Le joueur, qui pourra donner son accord dès le 1janvier aux dirigeants italiens ne devrait pas hésiter.